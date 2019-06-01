Данилюк рассказал о проблемах, которые обсуждали на заседании СНБО

На заседании СНБО решили помочь семье погибшего горняка. Фото: Соцсети

Во время совещания СНБО решили проблемы с зарплатами для шахтеров и водоснабжением на Донбассе.

В частности выявили ряд проблем в сфере энергетики, которые могли бы создать проблемы национальной безопасности, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в Facebook.

Кроме этого на заседании определили направления, в которых нужно двигаться для того, чтобы сделать труд шахтеров безопасным.

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"Также по инициативе Президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей", - добавил он.

Проблему с водоснабжением Донбасса пообещали разрешить в кратчайшие сроки.

Председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца не пригласили на сегодняшнее заседание СНБО по проблемам в угольной отрасли. По его словам, список приглашенных утверждали президент Владимир Зеленский вместе с секретарем СНБО Александром Данилюком.