Далее Украине придется торговать собственными интересами: Сенцов рассказал о последствиях обмена "всех на всех"

Сенцов прокомментировал масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками. Фото: Atr.ua

Бывший политзаключенный и режиссер Олег Сенцов считает, что после обмена 29 декабря, для дальнейшего освобождения заключенных Кремля Украине придется торговать собственными интересами.

"Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже с ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах", - пишет Сенцов в Facebook.

В то же время Украина отдаст настоящих убийц и использует весь "обменный фонд".

"За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. У нас почти не остается этого "человеческого обменного фонда" (очень циничное и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом", - отмечает режиссер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избивали и пытали: освобожденный украинец рассказал о жизни в плену

Сенцов подчеркивает, что этот шаг оставляет нас главного - справедливости.

"За эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов: кто положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то - в тюрьме. Я очень рад за этих ребят и их семьи , которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернение ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновных. Что почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, из которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом ", - считает Сенцов.

9 декабря 2019 в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

29 декабря обмен стартовал на КПВВ "Майорское" Донецкой области, Украине должны передать 80 пленных.