Что известно о новом командующем ООС

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил на Донбассе Владимира Кравченко.

Он сменил на посту генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Владимир Кравченко занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования "Пивнич" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Подразделения под его командованием занимаются безопасностью военно-сухопутной зоны "Пивнич" - Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской областей и города Киева. Здесь базируются 1 танковая бригада, двадцать восьмой, тридцатой, семьдесят второй механизированные бригады, 26 артиллерийская бригада, 58 мотопехотная бригада и 63 егерская бригада. Также есть 54 разведывательный батальон и 1129 зенитный полк. Кроме этого, различные подразделения обеспечения и специального назначения.

Генерал командовал в период с мая по ноябрь 2018 года оперативно-тактическим группировкой "Север" в районе проведения операции Объединенных сил. Отвечал за линию соприкосновения в Луганской области и на Светлодарской дуге в Донецкой области.

Автор: штаб ООС Генерал Кравченко во время выступления в пресс-центре штаба ООС

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Звание генерал-лейтенанта Кравченко получил в 2018 году.

Согласно декларации за 2018 год, Владимир Кравченко получил 455 тыс. грн заработной платы по основному месту работы.

Его жена задекларировала 104 тыс. грн зарплаты и работает в военной части А1624 на Черниговщине (134-й отдельный батальон охраны и обслуживания. - Gazeta.ua) и входит в состав оперативно-тактической группировки "Север". Пара сохраняет 340 тыс. грн на счетах в различных банках и 80 тыс. грн наличности.

Также Кравченко имеет Mersedes Benz 1998 года выпуска. Задекларировал квартиру в городе Владимир-Волынский Волынской области, которую приобрел в 2007 году.

В 2017 году получил земельный участок вблизи Чернигова.

Генерал Александр Сирский командовал ООС с 6 мая 2019 года. Теперь его назначили командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Он занял должность вместо генерал-полковника Сергея Попка.