Чиновник о переговорах по Донбассу: Неприятные звоночки

Юрий Гримчак назвал моменты, которые настораживают касательно восстановления с Россией переговоров по Донбассу / фото: Укринформ

Есть 2 момента, которые настораживают в восстановлении с Россией переговоров по Донбассу и перспективы урегулирования конфликта.

Первый момент - это заявление пресс-секретаря президента России о том, что Владимир Путин не планирует встречаться с Владимиром Зеленским, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире ТК UATV.

"Мне кажется, что Россия все-таки будет пытаться перевести формат переговоров "Россия - Украина - ОБСЕ" или "Россия - Украина - Германия и Франция" в формат "вы должны разговаривать с Л/ДНР", - сказал он.

"Не попасться на эту ловушку будет той задачей, которая стоит перед нынешним президентом", - продолжил Гримчак.

Вторым настораживающим моментом было заявление посла Франции в Украине Изабель Дюмон о том, что скорее всего миротворческая миссия на Донбассе невозможна.

"Это, мне кажется, очень неприятный звоночек, на который надо будет каким-то образом реагировать нашему президенту", - считает заместитель министра МинТОТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Делегация СНБО вместе с Данилюком посетили Донбасс

2018-го Украина и международные партнеры вышли на понятный и разумный план по возвращению Донбасса с помощью миротворческой миссии ООН.

"Это было понятно, логично, разумно и выгодно всем: и Украине - мы заканчиваем боевые действия, и России - она ​​идет, сохранив лицо. А сегодня - это настораживает", - отметил Грымчак.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет вести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе при нескольких условиях.