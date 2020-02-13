"Черного Ленина" выпустили из СИЗО

Чернокожего боевика ДНР Бенеса Айо по прозвищу "Черный Ленин" выпустили из российского изолятора.

Но обязали явиться по требованию полиции, передают "Новости Донбасса".

"Черного Ленина" объявили в розыск Интерпола по заявлению Латвии, гражданином которой он является.

Российская полиция доставила Бенеса в изолятор, а у Латвии запросили материалы уголовного дела, чтобы определить, соответствует ли оно законодательству РФ.

"Черный Ленин" находится в розыске в Латвии из-за участии в незаконном террористической формировании.

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Во время Революции Достоинства Бенеса Айо заметили на акциях "Антимайдан". Впоследствии он уехал в Крым, где находился в "местной самообороне". После этого отправился в Донецк, где он вступил в ряды боевиков так называемой ДНР.