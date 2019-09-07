Цемаха допросили перед отправлением в Россию - Зеленский

Владимира Цемах перед отправлением в Россию допросила следственная группа Фото: radiosvoboda

Фигуранта дела малайзийского "Боинга" допросила международная следственная группа.

Об этом рассказал президент Украины во встрече украинских пленников в аэропорту "Борисполь", передает "Интерфакс-Украина".

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"Допросили и не только перед возвращением. Не буду говорить фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили момент и время для того что сделать полный допрос для следственных действий. Мы все это сделали. Это было очень сложно и я боялся, что из-за этого может сорваться обмен ", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимира Цемаха считают одним из свидетелей по делу о сбивания рейса MH17.