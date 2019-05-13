"Человеческий муравейник" - будни бойцов на передовой

В сети показали будни бойцов 93 механизированной бригады "Холодный Яр" на Донбассе.

"Начинается новый день, и с первыми лучами солнца оживает человеческий "муравейник", который именуется бригадой. Кто-то куда-то едет, кого подвозит и доставляет кому-то что-то полезное, кто "кошмарит" оккупантов, которые в период затишья решили покопать в направлении позиций "холодноярцев". Кто-то проверяет исправность техники и лишний раз подстраивает механизмы до мелочей. Кто-то стоит на посту, кто тренируется. И так каждый день, пока мы в зоне проведения ООС", - пишут в Facebook бригады.

Фото: facebook.com/93OMBr

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"Главная добродетельность бойцов 93 бригады "Холодный Яр" - это ежедневный системный труд. Да, иногда и в сложных и рискованных условиях. Но главное - это эффективность работы, слаженность между различными подразделениями, и не только боевая. Только так, когда огромное боевое соединение работает как единый здоровый организм, мы сможем воевать и побеждать", - добавили "холоднояровцы".

Бойцы 30 механизированной бригады им. князя Константина Острожского стали свидетелями того, как боевик на Донбассе подорвался на собственной гранате.