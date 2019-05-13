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Боевик подорвал себя на глазах в украинских бойцов

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Боевик подорвал себя на глазах в украинских бойцов
Автомат Калашникова, с которого боевик стрелял в украинских бойцов из 30-й бригады ВСУ / фото: facebook.com/30brigade

Бойцы 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского стали свидетелями того, как боевик в Донбассе подорвался на собственной гранате.

Террорист пытался скрыто двигаться в сторону украинских позиций. На голосовое предупреждение бойцов ВСУ остановиться и сложить оружие, он открыл огонь, сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

"Они в свою очередь адекватно ответили с равнозначной оружия. В ходе непродолжительной перестрелки незваный гость получил ранения. Понимая, что на помощь своих" таварищей "рассчитывать ранен не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда только "злые укропы", он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто будет рядом. и граната сдетонировала раньше задуманного", - пишут представители "тридцатки".

"Если бы погибший меньше верил своим "политрукам" и российским пропагандистским СМИ о "кровожадности бендеровцев" и знал, что всем раненым украинская сторона всегда оказывает медицинскую помощь, соблюдая Женевских конвенций (как это было 19 февраля на этом же направлении, когда раненому противнику были квалифицированы оказана первая медицинская и увезены в больницу), то ранен должен все шансы жить вместо укорачивать себе жизнь", - добавляют в бригаде.

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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины придерживаются "законов и обычаев войны", прописанных еще столетия назад.

На Донбассе в течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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