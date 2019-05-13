Война на Донбассе: сообщили последние новости с передовой

Боевики 4 раза обстреляли украинских военных. Фото: FromUA

На Донбассе в течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Fecebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка, с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка, с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В Главный военно клинический госпиталь в Киеве прибыл борт с тяжелоранеными защитниками Украину. Бойцам необходима срочная помощь.