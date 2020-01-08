Человеческих смертей не будет - в Украине разработали уникального дрона-сапера

В Украине может появиться дрон-сапер с сверхчувствительными магнитометрическими датчиками.

Его разработали вместе с одной их иностранных компаний, пишет Минобороны.

Эти датчики могут на высоте от 5-ти метров выявлять расположение и размер неразорвавшихся снаряда.

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Полученную информацию коптер передает в режиме реального времени и по возвращении из полетного задания.

Исследование БПЛА проводили специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

На временно оккупированной территории Донбасса снова обнаружено вооружение ВФ России, которое находится там с нарушением Минских договоренностей. Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения зафиксировала дислокацию техники, в частности на Луганщине, сообщает штаб ООС в Facebook.