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понедельник, 01 ноября 2021 16:18

Часть оккупированного Донецка обесточена

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Часть оккупированного Донецка обесточена
10 тыс. жителей Донецка остались без электричества. Фото: pixabay.com

В оккупированном Россией Донецке 10 тыс. абонентов Кировского и Ленинского районов остались без электричества в результате автоматического отключения подстанций.

Об этом сообщил "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, пишут "Новости Донбасса".

"В 14:15 в Донецке (в 13:15 по киевскому времени. - Gazeta.ua) произошло автоматическое отключение 64 трансформаторных подстанций и 63 абонентских подстанций. В результате без электроэнергии осталось 10 тысяч бытовых абонентов Кировского и Ленинского районов. Микрорайоны: Широкий, Голубой, Мирный, Солнечный", - заявил представитель оккупантов Кулемзин.

Причину отключения устанавливают.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев. Среди них 4 тыс. гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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