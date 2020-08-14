Бывший конкурент Лукашенко ошарашил заявлением о "гражданской войне" на Донбассе

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что на Донбассе идет "гражданская война". Фото: officelife.media

Донбасс - это часть Украины.

Но там идет гражданская война. Об этом заявил белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, бежавший в Киев. Есть ли там войска РФ - четко сказать не может.

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"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине, где воюют граждане одной и той же страны. Есть ли там вмешательства? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но наверняка есть", - сказал он в эфире "4 канала".

Также Цепкало подчеркнул, что Крым является украинским, согласно международным законам.

Белорусский оппозиционер, бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало приехал в Киев. До этого он скрывался в России, куда недавно выехал с детьми из-за якобы вероятности ареста и лишения родительских прав.