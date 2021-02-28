"Бывшего главу разведки лишили охраны", - Бутусов

Василий Бурба / Wikipedia

Эксглаву главного управления разведки министерства обороны Василия Бурбу лишили государственной охраны.

Это приказал сделать президент Владимир Зеленский. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"26 февраля ФБР США объявило в розыск Евгения Пригожина - владельца российской частной военной компании "Вагнер". Это фактически террористическая организация, которая воюет в Украине и других странах. В Украине 22 февраля без предупреждения семья генерал-полковника Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который владеет информацией особой государственной важности, также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является пока что машина, предоставленная посольством США", - написал Бутусов.

По словам журналиста, это произошло после того, как Бурба, а также ряд других высоких офицеров военной разведки дали показания в "Государственном бюро расследований" и в генпрокуратуре. Они подтвердили факт измены и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе президента 24 июля.

Бутусов добавил, что перед выселением из Бурбой встретился сотрудник спецслужб, доверенное лицо Зеленского.

"Он предложил Бурбе назначения послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеривцами", отказа от интервью и сотрудничества с расследователем "Беллигнкет" Христо Грозевым. Иначе Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишения документов, увольнение с работы в МИД его брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой сделки. Первые угрозы немедленно выполнили", - написал Бутусов.

29 июля под Минском задержали 33 члена "Вагнера". 12 августа украинский генпрокурор обратился к белорусским коллегам с запросами о выдаче 28 задержанных, так как их подозревают в участии в войне на Донбассе. 9-ро являются гражданами Украины. 14 августа Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После этого ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и главное управление разведки минобороны готовили операцию задержки "вагнеровцев". Об операции якобы было известно Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку. В результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы. 15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в деле "вагнеровцев" открыто 3 уголовных производства.





