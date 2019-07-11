Был в самых горячих точках: скончался известный ветеран АТО

От рака умер ветеран АТО, бывший военный 92-й бригады, танкист Виталий Борщ.
Человек участвовал в ликвидации россиян ЧВК "Вагнер", пришедших на украинскую землю, сообщает пользователь Dimjim Beard на своей странице в Facebook.
Виталий держал оборону в городе Счастье, принимал участие в деблокировании Дебальцевского котла.
Мужчина длительное время боролся с онкозаболеванием, но у него случился рецидив.
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"Я знал Борща более двух лет. Именно он нам помогал организовывать сокольские учения "Дикая степь "в селе Волохов Яр", - написал Валентин Дебелый.
"Ушел еще молодой, весельчак и балагур, воистину Народный Герой! Скорбим и приближаем победу!", - добавил Dimjim Beard.
У народного героя осталась жена Ирина и сын.
Перечислить средства можно на счет 4149 6293 9357 8653.
4 июля на площади Независимости в Киеве попрощались с волонтершей 43-летней Мариной Шеремет. Погибла в ДТП. У райцентра Носовка на Черниговщине ее автомобиль влетел в дерево. Женщина погибла на месте.
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