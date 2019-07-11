Был в самых горячих точках: скончался известный ветеран АТО

Виталий Борщ был танкистом, отвоевывал город счастью, не давал россиянам заблокировать Дебальцево. Умер от рака. Фото: Соцсети

От рака умер ветеран АТО, бывший военный 92-й бригады, танкист Виталий Борщ.

Человек участвовал в ликвидации россиян ЧВК "Вагнер", пришедших на украинскую землю, сообщает пользователь Dimjim Beard на своей странице в Facebook.

Виталий держал оборону в городе Счастье, принимал участие в деблокировании Дебальцевского котла.

Мужчина длительное время боролся с онкозаболеванием, но у него случился рецидив.

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"Я знал Борща более двух лет. Именно он нам помогал организовывать сокольские учения "Дикая степь "в селе Волохов Яр", - написал Валентин Дебелый.

"Ушел еще молодой, весельчак и балагур, воистину Народный Герой! Скорбим и приближаем победу!", - добавил Dimjim Beard.

У народного героя осталась жена Ирина и сын.

Перечислить средства можно на счет 4149 6293 9357 8653.

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