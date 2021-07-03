Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"

Южный военный округ вооруженных сил России проводит маневры на границе с Украиной. Фото с Facebook-страницы Юрия Бутусова

В России идет подготовка к военным операциям на Донбассе.

Оккупанты модернизируют боевую технику и отрабатывают маневры, чтобы бороться с украинской армией, заявил журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook.

Российские танки 150 мотоцикловой дивизии на границе оборудовали козырьком, который якобы должен защищать от украинских "Джавелинов", по словам Бутусова. После путинского апрельского обострения эта дивизия показала новое оборудование для своих танков - Т-72 Б3. Но "Джавелини" особо опасные и не оставляют никаких шансов танкам агрессора.

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"Никаких мирных договоренностей с Украиной не планируется, ресурсы отправляются не на мир, а на войну. Россия готовится к активным наступательным операциям", - подчеркнул Бутусов.

Он также отметил, что южный военный округ вооруженных сил России проводит маневры на границе с Украиной.

"Русское наступление приведет к большим потерям бронетранспортеров, поскольку российские танки не защищены от массового использования управляемых ракет украинской пехотой. Очевидно, планируя вторжение в Украину, русское командование решило повысить защиту своих танков от основных ударных факторов. Однако Россия технически отстает от Запада, и должна изобретать простые средства пассивной защиты. Примитивный козырек не гарантия выживания Т-72. Но Россия надеется, что шансов выжить будет больше, из-за взрыва "Джавелин" на расстоянии, и рассеивания накопительного реактива ", - добавил он.

Бутусов советует россиянам молиться, чтобы эта задумка дала результат.

"Однако оценить эффективность этого козырька против" Джавелин ", который обеспечивает прорыв защиты двумя зарядами, возможно только в ходе реальных боевых действий".

Россия пытается противодействовать военным учениям Sea Breeze - 2021. В Москве боятся потерять свою доминирующим роль на севере Черного моря. Сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать НАТО. Ранее их сил там не было.