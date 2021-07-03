Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Просмотров: 2421
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 4581
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
3 Просмотров: 216
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 1971
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
3 Просмотров: 729
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 576
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 270
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1494
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 738
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 2052
Фото
Все фото
8
3
4
14
10
От казацкого зимовника к конфликту с США - как на Донбассе появился Нью-Йорк
От казацкого зимовника к конфликту с США - как на Донбассе появился Нью-Йорк
Оккупанты ударили по домам людей. Какие последствия
Оккупанты ударили по домам людей. Какие последствия
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
В &quot;Борисполе&quot; сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
Видео
Все видео
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Просмотров: 891
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 954
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2358
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 288
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
суббота, 03 июля 2021 15:11

Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"

  Комментировать
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими &quot;Джавелинами&quot;
Южный военный округ вооруженных сил России проводит маневры на границе с Украиной. Фото с Facebook-страницы Юрия Бутусова

В России идет подготовка к военным операциям на Донбассе.

Оккупанты модернизируют боевую технику и отрабатывают маневры, чтобы бороться с украинской армией, заявил журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook.

Российские танки 150 мотоцикловой дивизии на границе оборудовали козырьком, который якобы должен защищать от украинских "Джавелинов", по словам Бутусова. После путинского апрельского обострения эта дивизия показала новое оборудование для своих танков - Т-72 Б3. Но "Джавелини" особо опасные и не оставляют никаких шансов танкам агрессора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Палят из минометов и гранатометов. Российские войска в Донбассе нарушают режим тишины

"Никаких мирных договоренностей с Украиной не планируется, ресурсы отправляются не на мир, а на войну. Россия готовится к активным наступательным операциям", - подчеркнул Бутусов.

Он также отметил, что южный военный округ вооруженных сил России проводит маневры на границе с Украиной.

"Русское наступление приведет к большим потерям бронетранспортеров, поскольку российские танки не защищены от массового использования управляемых ракет украинской пехотой. Очевидно, планируя вторжение в Украину, русское командование решило повысить защиту своих танков от основных ударных факторов. Однако Россия технически отстает от Запада, и должна изобретать простые средства пассивной защиты. Примитивный козырек не гарантия выживания Т-72. Но Россия надеется, что шансов выжить будет больше, из-за взрыва "Джавелин" на расстоянии, и рассеивания накопительного реактива ", - добавил он.

Бутусов советует россиянам молиться, чтобы эта задумка дала результат.

"Однако оценить эффективность этого козырька против" Джавелин ", который обеспечивает прорыв защиты двумя зарядами, возможно только в ходе реальных боевых действий".

Россия пытается противодействовать военным учениям Sea Breeze - 2021. В Москве боятся потерять свою доминирующим роль на севере Черного моря. Сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать НАТО. Ранее их сил там не было.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Мать убила четырех детей, чтобы помириться с мужем

Киевский князь уничтожил столицу хозар

Самое читаемое
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 9684
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 5787
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 4581
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 4581
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4230
Донбасс
Палят из минометов и гранатометов. Российские войска в Донбассе нарушают режим тишины
Палят из минометов и гранатометов. Российские войска в Донбассе нарушают режим тишины Просмотров: 144
Путин заявил Макрона о "деструктивных действиях" Украины по Донбассу
Путин заявил Макрона о "деструктивных действиях" Украины по Донбассу 1 Просмотров: 405
У Путина воспаленный мозг. Это опасно - бывший представитель НАТО
У Путина воспаленный мозг. Это опасно - бывший представитель НАТО Просмотров: 729
Украина - Англия: британское посольство сделало дружественное заявление
Украина - Англия: британское посольство сделало дружественное заявление Просмотров: 738
Россия пытается сорвать военные учения Sea Breeze
Россия пытается сорвать военные учения Sea Breeze 1 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
3
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
3
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
1
"Все скупят олигархи": развеяли мифы о рынке земли в Украине
1
Приняли закон о коренных народах
Голосов: 11240
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть