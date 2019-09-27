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пятница, 27 сентября 2019 18:30

"Бутрименко, мы ждем тебя" - новый сдвиг в деле фермера-убийцы

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&quot;Бутрименко, мы ждем тебя&quot; - новый сдвиг в деле фермера-убийцы
Родственники бойцов, ставших жертвами предателя, требуют справедливости по настоящее время. Фото: пресс-служба 3 опсп

Судебное дело Николая Бутрименко, фермера из Донецкой области, который в 2014 году коварно предал украинских спецназовцев, направили на новое рассмотрение.

Решение принял Апелляционный суд Запорожской области.

"В частности, суд постановил вернуть дело на рассмотрение суда первой инстанции. Это решение связано с тем, что во время процесса были выявлены существенные процессуальные нарушения", - сообщают пресофицеры 3 отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго УСН ВСУ.

Елена Яркина, адвокат потерпевших считает, что окончательное решение суда могло быть другим, если бы на этапе подготовительного заседания не было допущено нарушений.

Она подала ходатайство о переносе дела в город Кропивницкого.

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Николай Бутрименко в 2014 году году "сдал" боевикам "ДНР" местоположение украинских спецназовцев, которые попросили у него помощи.
Пригласил к себе в гости, а ночью, когда все спали, сообщил об этом боевикам ДНР.

Боевики расстреляли ангар из пулеметов. 10 украинских бойцов погибли на месте, пятеро попали в плен, остальные спаслись. Пленником стал пилот Юрий Шевцов.

Бутрименко издевался над пленными, согласно их показаниям. В частности, бил их палкой, по некоторым данным. Фермер продолжал ездить в Украину за пенсией. В июня 2016 года украинские спецназовцы задержали его в "серой зоне", наряду с блокпостом контрольно-пропускного пункта "Марьинка".

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Дата
27
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