"Бригаду 200" пополнили 3 предателей и россиянин

На Донбассе украинские военные продолжают уничтожать боевиков. Так "бригада 200" пополнилась двумя предателями Украины и одним русским. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

23 июня украинские защитники ликвидировали российского боевика Романа Андрияша по прозвищу "Псих". Входил в незаконные вооруженные формирования, что воюют на стороне РФ на востоке Украины. С этой "миссией" приехал из российского города Майкоп. Больше информации о наемнике нет.

Автор: facebook.com/ukrop.bc Ликвидировали российского боевика Романа Андрияша

20 июня был ликвидирован 42-летний Александр Чмырь из Попасной на Луганщине. Участвовал в боевых действиях, лишился левой руки. Награжден медалью ЛНР. Обстоятельства его смерти не известны.

Автор: facebook.com/ukrop.bc Ликвидированный 42-летний Александр Чмырь с Попасной

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Также только сейчас стало известно о смерти еще двух предателей Украины в мае. 17 числа прошлого месяца был уничтожен Петр Плаксий из Новоазовска.

Автор: facebook.com/ukrop.bc Уничтоженный Петр Плаксий из Новоазовска

А 25 мая умер боевик Игорь Колесниченко с позывным "Пират" из Антрацита. Его "скосила" болезнь.

Автор: facebook.com/ukrop.bc Боевик Игорь Колесниченко с позывным "Пират" из Антрацита

На Донбассе ликвидировали боевика 26-летнего Виктора Балабанова по прозвищу "Балабас". Он пополнил "бригаду 200" 15 июня. Однако обстоятельства его смерти пока неизвестны.