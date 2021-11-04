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четверг, 04 ноября 2021 11:00

Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины

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Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Пенсионерка из Луганска, которая захватывала СБУ, штурмовала ОГА и работала на оккупантов, жалуется, что не получает выплат из Украины. Фото: скриншот с видео

Жительница Луганска, которая семь лет тому назад принимала участие в захвате зданий СБУ и ОГА, сетует, что перестала получать пенсию от Украины.

Видео опубликовали "Вартові Еспресо" в Telegram.

"В Луганске бабушка, которая в 2014 году привела "русский мир" и участвовала в захвате ОГА и СБУ, жалуется, что ее лишили украинской (бандеровской или фашистской) пенсии. Вот странно, так хотела "русский мир", что изменила Украине , а теперь хочет пенсии от Украины. Какой-то диссонанс", - написали авторы публикации.

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В кадре женщина рассказывает местным журналистам о том, как ей нелегко живется в ЛНР.

"Я принимала участие в первом захвате ОГА, провела там ночь, принимала участие в захвате СБУ, вошла 6 апреля и полгода там проработала в сверхсложных условиях на кухне. Принимала там присягу. Из-за болезни ушла. Сейчас уже 8 месяцев я не получаю пенсию от Украины, а всего 2130 рублей начала получать от ЛНР", - рассказала женщина.

По ее словам, этих денег не хватает на оплату коммунальных услуг – у нее за долги уже отключили свет и готовятся отключить газ.

Российские боевики ужесточили правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской.

С 9 октября отменили норму о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязали к правилам, как и в отдельных районах Донецкой области.

Ужесточение пропуска касается и пенсионеров, регулярно пересекающих КПВВ для получения украинских выплат.

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