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вторник, 08 октября 2019 11:02

Больно до слез: фотоподборка с героями войны на Донбассе поразила украинцев

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Фото, сделанное в гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла в центре Львова, впечатлило украинцев. Там установили мемориал из фотографий погибших львовян-защитников Украины.

Фото опубликовали на странице волонтерского фонда "Вернись живым" в Facebook.

За несколько часов пост собрал около 3 тыс лайков, около 120 комментариев и более 300 распространений.

"Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла в центре Львова. Десятки верующих проходят мимо фотографии военных, погибших в войне на Донбассе. Почти все останавливаются, и чуть ли не каждый ищет на стендах имя того, кого знал лично, с кем жил в соседних домах, с кем мог бы и дальше дружить, но не можем вернуть погибших. Мы должны всегда помнить о том, какую цену платим за нашу с вами свободу", - написали волонтеры под трогательным фото.

Автор: facebook.com/backandalive
  За несколько часов пост собрал около 3 тыс лайков, около 120 комментариев и более 300 распространений
За несколько часов пост собрал около 3 тыс лайков, около 120 комментариев и более 300 распространений

Украинцы вспомнили, что шестой год в Украине продолжают гибнуть ее лучшие сыновья.

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"Очень трудно было около этого стенда. Трудно сквозь слезы вглядываться в лица павших. Уважение и низкий поклон", "Каждый день идут лучшие сыновья Украины. Больно до слез! Низкий поклон вам, родные", "Посетила храм весной. Подошла к стенду - перехватило дыхание. Слезы невольно текли по щекам. Сказать ни слова было невозможно. Жаль. Очень жаль, что столько людей, лица которых смотрели на меня со стенда, павших и до сих пор гибнут за нашу свободу, за мир в Украине","Никто не забыт, ничто не забыто. Низкий поклон вам, сыновья Украины. Спите спокойно, Герои Украины ","Знаете, что поражает еще в этом храме? Портреты детей, чьи родители отдали жизнь за нас с вами", - пишут люди.

Автор: facebook.com/backandalive
  За несколько часов пост собрал около 3 тыс лайков, около 120 комментариев и более 300 распространений
За несколько часов пост собрал около 3 тыс лайков, около 120 комментариев и более 300 распространений

Во Львове ко Дню флага состоялось торжественное открытие Мемориала героям Небесной сотни. Мемориал возведен на улице Кривоноса-Замковой. На нем возведена стела с выгравированными именами героев и их портретами. На открытие во Львов приехали около 40 семей героев Небесной сотни со всей Украины, участники Революции достоинства, волонтеры Майдана, военные, участники боевых действий на Донбассе, духовенство.

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Дата
08
октября

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