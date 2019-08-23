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пятница, 23 августа 2019 15:18

Открыли первый в Украине Мемориал героям Небесной сотни
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Это первый в Украине Мемориал Небесной сотни
Фото: Roman Baluk
Это первый в Украине Мемориал Небесной сотни
Это первый в Украине Мемориал Небесной сотни
Это первый в Украине Мемориал Небесной сотни
Это первый в Украине Мемориал Небесной сотни

Во Львове ко Дню флага состоялось торжественное открытие Мемориала героям Небесной сотни.

Мемориал возведен на улице Кривоноса-Замковой. На нем возведена стела с выгравированными именами героев и их портретами.

На открытие во Львов приехали около 40 семей героев Небесной сотни со всей Украины, участники Революции достоинства, волонтеры Майдана, военные, участники боевых действий на Донбассе, духовенство.

Сейчас готова только верхняя терраса. Следующим этапом будет строительство пешеходного моста, который соединит Мемориал со сквером "На валах".

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Национальный мемориальный комплекс героев Небесной сотни планируют возвести на месте самых драматических событий Революции достоинства - на участке улицы Институтской, которая теперь называется аллеей Героев Небесно сотни.

Второй очередью должно начаться сооружение здания Музея Майдана.

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23
августа

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