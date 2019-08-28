Бойцы ООС отбили 10 обстрелов: потерь нет

Обстрелы наших позиций продолжаются. ФОТО: ЦЕНЗОР

27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. Неподалеку Талаковка - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Дважды в районе ВОДЯНОГО - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Трижды около Павлополь - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Однажды вблизи Марьинка - с подствольных гранатометов и неподалеку ЛЕБЕДИНСЬКОГО - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил. Два раза неподалеку Светлодарск - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Среди украинских военных потерь нет. Ни один наш воин не получил ранения.

26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.