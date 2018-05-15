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Бойцы АТО взяли под контроль район на оккупированном Донбассе

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Бойцы АТО взяли под контроль район на оккупированном Донбассе
Добровольческий батальон территориальной обороны "Донбасс" 15 мая 2014 вошел в оккупированную российскими террористами и местными боевиками Великую Новоселку. Фото: korrespondent.net

Бойцы АТО с добровольческого батальона "Донбасс" отбили у боевиков Великоновоселковский район Донецкой области.

15 мая 2014 об этом сообщил тогдашний командир подразделения Семен Семенченко.

"Великоновоселковский район Донецкой области взяты под контроль народным ополчением и батальоном Донбасс. По информации разведки так называемый батальон "Восток" выдвинут сепаратистами к нам. С нетерпением ожидаем эту банду гопников. В город с них никто не войдет.

Завтра вместе с народным ополчением милиция начнет нести службу. Начальник милиции скрылся в неизвестном направлении ... Убытки, понесенные РОВД во время штурма, будут компенсированы из кассы батальона ", - написал Семенченко в Facebook.

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Добровольцы взяли под свой контроль местный райотдел милиции. Его сотрудники присягнули на верность Украине. С Великой Новоселки накануне бежали местные депутаты от Партии регионов и "председатель районного совета по прозвищу" Шира ".

"Местными жителями эти персонажи как активные сепаратисты объявлены в розыск. Украинский флаг поднят на флагштоке у райсовета, флаг ДНР пошел на портянки", - добавил командир батальона.

14 мая 2018 в Великоновоселковском районе по инициативе ОО по охране общественного порядка "Патриоты Янисоля" открыли памятную стелу погибшим участникам АТО-жителям района. Событие приурочили к годовщине освобождения Великой Новоселки от российской оккупации.

Gazeta.ua
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Дата
15
мая

Бойцы АТО взяли под контроль район на оккупированном Донбассе

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