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четверг, 06 мая 2021 11:42

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

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&quot;Бог любит пехоту&quot; - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
6 мая Богдан Хмельницкий одержал первую победу в национальной освободительной борьбе. Фото: armyfm

6 мая в Украине в третий раз отмечают день пехоты. Традицию отмечать воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ в 2019 году своим указом от 19 апреля начал Петр Порошенко.

Эту дату выбрали поскольку 6-го мая 1648 казаки во главе с Богданом Хмельницким и крымским ханом Ислам-Гиреем ІІІ одержали победу под Желтыми водами.

Кроме того, 6 мая отмечают религиозный праздник - День Юрия Змееборца. Он был одним из покровителей украинской армии.

С 2014-го именно украинский пехота защищает мирную жизнь Украинской от ужасов российской оккупации. 7-й год воины механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей выполняют задачи по удержанию занимаемых районов, рубежей и позиций, отражение ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов, рубежей и объектов.

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За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов, два украинских защитника получили ранения, сообщили в штабе ООС.

Вблизи Водяного оккупанты пять раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем. С минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты обстреливали у Южного. Неподалеку Новоалександровки противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

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Дата
06
мая

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

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