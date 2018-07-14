"Боевое крещение для российских наемников" - боевик рассекретил штурм Дебальцево

Автор: Апостроф Экс-руководитель «ДНР» рассекретил штурм Дебальцево

Штурм Дебальцево в январе-феврале 2015 году на Донетчине происходил при активном участии ПГК "Вагнер".

Эти бои стали "военным крещением" для частных наемников из России, рассказал экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице в "ВКонтакте".

"Но "военным дебютом" "Вагнера" стал Донбасс на рубеже 2014/2015 гг. Именно операция по штурму Дебальцево, в которой ПВК приняло активное и успешное участие", - уточнил он.

При этом Гиркин заявил, что лично он выступает против существования армии, которая никому не подконтрольна в России.

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В сети обнаружили очередные доказательства участия кадровых российских военных в войне на Донбассе в 2014 году. Соответствующие фото выложили в соцсеть.