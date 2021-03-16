Боевики заглушили беспилотник наблюдателей ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник на Донбассе. Фото: Reuters

Миссия ОБСЕ в Донбассе потеряла беспилотник в районе Петровки.

Беспилотник упал из-за работы станции радиоэлектронной борьбы российско-оккупационных войск. Об этом сообщает штаб ООС.

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"Так оккупанты пытаются дискредитировать ВСУ, обвиняя в препятствовании деятельности ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В то же время, беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи населенного пункта Круглик 27 танков оккупантов.

Российские наемники также продолжают оборудовать новые линии обороны. У Широкино и в районе Железного враг проводит работы по расширению в сторону украинских позиций.

Неподалеку Водяного на Донбассе российские наемники применили беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер и сбросили над позициями украинских военнослужащих 2 выстрела ВОГ-17.