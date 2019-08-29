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четверг, 29 августа 2019 21:20

Боевики заблокировали демонтаж моста в Станице Луганской

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Боевики заблокировали демонтаж моста в Станице Луганской
Боевики установили новое фортификационное сооружение на мосту в Станице Луганской. Фото: Prm

В Станице Луганской боевики установили новое фортификационное сооружение, что мешает демонтажу моста.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"НВФ ОРЛО не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений, в то же время установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, которые фактически стали еще одним фортификационным сооружением, установленным вопреки Рамочному решению ТКГ", - об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

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Как отмечается, СММ ОБСЕ показала выполнения украинской стороной взятых на себя обязательств по разминированию и готовности начать ремонтно-восстановительные работы перехода. Подготовительные работы для восстановления моста уже начались.

"Украинские строители готовы восстанавливать мост круглосуточно, в режиме 24/7, для того, чтобы все работы были завершены до конца осени. Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта", - добавила пресс-секретарь.

После разведения сторон возле Станицы Луганской следующим этапом должно стать восстановление разрушенного моста, который соединяет Станицу Луганскую с оккупированным Луганском. 1 августа Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о разминировании территорий вокруг моста и синхронный демонтаж укреплений, после этого должен начаться его ремонт.

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