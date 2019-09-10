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среда, 11 сентября 2019 00:05

Боевики за сутки нарушили режим перемирия семь раз

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Боевики за сутки нарушили режим перемирия семь раз
Боевики продолжают нарушать режим перемирия. Фото: Апостроф

В течение текущих суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбук.

В сообщении пресс-центра отсутствует информация о наличии или отсутствии потерь в рядах ВСУ вследствие обстрелов со стороны боевиков.

Боевики с начала суток совершили 4 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку н.п.Богдановка с направления Петровского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска – из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки с направления Минерального – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного с направлению Ужовки – из стрелкового оружия.

Еще три обстрела украинских позиций боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Катериновки с направления Молодежного – из автоматического гранатомета; вблизи Крымского с направления Жолобка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки с направлению Калиновой – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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9 сентября на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевое ранение.

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