Боевики выразили недовольство "нормандскими переговорами"

Главарь НЗФ ДНР недоволен отказом президента Украины Владимира Зеленского говорить с ним напрямую.
Боевику не нравиться, что Украина не будет разводить войска по всей линии соприкосновения, пишет ТСН.
Он добавил, что считает расширение "нормандского формата" бессмысленным.
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В Станице Луганской, которая является участком разведения обнаружили боевиков.
Они ходят по территории линии разведения одеты в русскую военную форму, пишет пресс-центр СЦКК.
"На участке разведения сил и средств №1 (Станица Луганская) фиксируется пребывания представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью" СЦКК-JCCC", - говорится в сообщении.
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