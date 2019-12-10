Боевики выдвигают новые условия Украине

Боевики поставили Украину ультиматум. Фото: YouTube

Боевики ДНР объявили, что готовы отдать Украине 53 пленников.

Хотят вернуть 88 преступников, сообщила так называемая представитель НЗФ ДНР Дарья Морозова, пишут террористические СМИ.

"Украинская сторона сейчас нам подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека", - сказала Морозова.

Она также подтвердила готовность обменять украинский на бандитов до конца года.

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Следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией должен состояться до 31 декабря. Об этом сообщают одновременно несколько украинских СМИ, ссылаясь на источники в украинской делегации на "нормандском саммите" в Париже.