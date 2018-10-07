Боевики восемь раз за последние сутки обстреляли украинских военных

Боевики продолжают обстрел зоны ООС. Фото: ТСН

В течение воскресенья, с 7.00 до 18.00, позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны восемь раз, при этом трижды применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Потерь среди украинских бойцов нет, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook,

Сепаратисты обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС в Новотошковском, Катериновке и Широкино.

Кроме того, с вооружения боевой машины пехоты сепаратисты открывали огонь по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского.

"По защитникам Гнутово нанесли огневой удар из минометов калибра 82 мм и вели снайперский огонь", – добавили в штабе.

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Напомним, ранее была обнародована карта заминированного Донбасса.