Боевики вновь нарушили режим тишины на Донбассе

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции неподалеку Шумов. Фото: Facebook/Пресс-служба ООС

С начала 28 июля, по состоянию на 12:00, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Луганском направлении.

Об этом сообщил пресс-секретарь пресс-службы Минобороны Михаил Шаравара на брифинге.

Противник обстрелял украинские позиции неподалеку Шумов из подствольного гранатомета, проинформировал он.

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По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня, но готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника.

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе была достигнута договоренность введения режима "полной и всеобъемлющей тишины" с 27 июля, в 00:01. Однако боевики сразу же его нарушили. Несмотря на это, сепаратистские СМИ, цитирующие карательные органы незаконных образований, обвиняют в провокациях украинских военных.