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среда, 20 января 2021 18:12

Боевики вернут пленных украинцев

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Боевики вернут пленных украинцев
Пленных передадут в одностороннем порядке. Фото: pinterest.com

Украине с ОРДЛО в одностороннем порядке боевики передадут 9 пленных.

Процесс могут начать уже сегодня-завтра, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга.

"Нам известно, что уже находятся в СИЗО в Луганске 3 человека, которых готовят на передачу, и в Донецке в СИЗО - 6 человек. Их кормят, моют, предоставляют медицинскую помощь, делают опрятный вид. И я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут через такой маршрут: Луганск - Донецк - Ростов-Дон (имеется в виду Ростов-на-Дону. - Gazeta.ua) - Минск и Киев. То есть, мы в ожидании", - сказала она.

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Однако назвать имена пленных Денисова пока что не может.

"Как только они будут переданы, будут фамилии и будут понятны их статусы", - отметила уполномоченная.

Недавно оккупационные "республики" на Донбассе решили передать Украине пленных. Денисова заявила о том, что будет способствовать возвращению украинцев.

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