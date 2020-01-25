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суббота, 25 января 2020 15:54

Боевики ведут обстрелы из населенных пунктов

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Боевики ведут обстрелы из населенных пунктов
Украинские военные не могут ответить на обстрелы. Фото: "Вчасно"

Оккупанты на Донбассе ввозят в оккупированные города и села тяжелую артиллерию и ведут оттуда огонь по украинским позициям.

Они знают, что силы ОС не смогут стрелять, если это будет представлять угрозу для гражданского населения, сообщает штаб ООС.

"Очень часто со стороны врага слышно передвижение техники в населенном пункте неподалеку от нас. Они оборудовали свои позиции в деревне, используя тем самым местных жителей в качестве заложников. Они хорошо знают, что мы стрелять в ту сторону не будем", - сообщил военнослужащий Ростислав.

Террористы ведут обстрелы из минометов тяжелых калибров или гранатометов различных систем. Часто используют стрелковое и снайперское оружие.

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Военнослужащий Александр рассказал, что чаще всего от вражеских провокаций страдает гражданское население.

"В некоторые населенных пунктах допуск мирного населения несколько ограничен для их же безопасности, но мы предоставляем им всяческую помощь", - сказал боец.

Боевики в Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские позиции обстреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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25
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