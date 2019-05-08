Боевики в одностороннем порядке вышли "из режима тишины" / фото: Укринформ

Боевики ДНР/ЛНР заявили наблюдателям ОБСЕ о выходе из "режима тишины".

Об этом 8 мая сообщил пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Общего центра контроля и координации.

"По сообщению украинской стороны ОЦКК, в 10:00 8 мая 2019-го от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения", - говорится в пресс-релизе.

Согласно заявлению УС ОЦКК, в связи с этим прекращены восстановительные работы в Донецкой области.

"Из-за наглого нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками были приостановлены работы по восстановлению зданий, поврежденных в результате обстрелов. Из-за равнодушия оккупантов к потребностям мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - говорится в сообщении.

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"Хотя данный факт свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов по дальнейшему обострению социальной напряженности в регионе и вооруженного конфликта в целом, украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру, а гуманитарная обстановка в зоне проведения операции останется под контролем Объединенных сил" , - говорится в заявлении.

7 мая на Донбассе в зоне проведения ООС погиб защитник Украины Сергей Дрогин с позывным "Скиф". Погибший украинский военный 1986 года рождения. Жил в Северодонецке Луганской области. Служил в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.