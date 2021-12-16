Боевики ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ

Украинские военные открывали ответный огонь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала текущих суток российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеского обстрела ранение получил один украинский воин, сообщил 16 декабря пресс-центр ООС в Facebook.

"Военному оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Вблизи Новолуганского Бахмутского района Донецкой области оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Песков Донецкой области враг совершил обстрел из минометов запрещенного калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. А в направлении Золотого-4 и Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

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15 декабря российские оккупанты на Донбассе обстреляли прифронтовой населенный пункт Травневое. В результате вражеских действий повреждены два жилых дома. По словам соцработника, в одном доме разбита шиферная крыша, а в соседском, где живет женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.