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четверг, 16 декабря 2021 17:39

Боевики ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ

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Боевики ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ
Украинские военные открывали ответный огонь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала текущих суток российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеского обстрела ранение получил один украинский воин, сообщил 16 декабря пресс-центр ООС в Facebook.

"Военному оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Вблизи Новолуганского Бахмутского района Донецкой области оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Песков Донецкой области враг совершил обстрел из минометов запрещенного калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. А в направлении Золотого-4 и Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

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15 декабря российские оккупанты на Донбассе обстреляли прифронтовой населенный пункт Травневое. В результате вражеских действий повреждены два жилых дома. По словам соцработника, в одном доме разбита шиферная крыша, а в соседском, где живет женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.

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Дата
16
декабря

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