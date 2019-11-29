Боевики убили украинского военного на Донбассе

Боевики 4 раза нарушили режим перемирия. Фото: racurs

На Донбассе от начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

Вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"1 обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; у Широкиного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В течение недели на Донбассе ликвидировали 10 наемников РФ

Вследствии обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Российские боевики на Донбассе приняли так называемый закон о границах оккупированных территорий. На нем предел ДНР охватывает всю Донецкую область.