Боевики не выполняют обязательства по разведению сил в Станице Луганской. Фото: JKL

Боевики срывают разведения сил в Станице Луганской.

Как отмечается, украинская сторона Общего центра по контролю и координации фиксирует невыполнение сепаратистами ЛНР обязательств по отводу сил. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Кроме того, сепаратисты до сих пор не осуществили демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения №1.

"Не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убраны фортификационное сооружение, непосредственно на мосту", - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что Украина со своей стороны продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец, обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству.

"На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", - говорится в сообщении.

На пункте пропуска "Станица Луганская" умер мужчина. Причины смерти неизвестны, тело забрали родственники умершего.