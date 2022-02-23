Боевики снова ударили по детсаду и гражданским домам: есть раненая

23 февраля оккупационные войска России обстреляли детский сад в Зеленополье Бахмутской общины Донецкой области. Пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Фото: Нацполиция

"Расстояние от Зеленополья до линии разграничения - 5 км. Четверо детей, которые на момент обстрела прятались в подвале вместе с воспитателями, забрали родители", - говорится в сообщении.

Также на ул. Юбилейный поврежденный дом. В нем на момент обстрела врагом находились пожилые супруги. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В селе Николаевка под Волновахой в результате разрыва снаряда оккупантов ранена женщина. Ее личность устанавливается.

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"Полицейские документируют последствия обстрелов и помогают местным жителям. Работу полиции на месте контролирует начальник Бахмутского районного отдела полиции", - добавили в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев". На местах работают следственно-оперативные группы полиции.

23 февраля начнется частичная эвакуация жителей Счастья, если российские оккупанты не прекратят обстрелы города. Эвакуационный план разработан заранее и согласован с руководством страны.