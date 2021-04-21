Боевики снова стреляют по украинским военным: какова ситуация на передовой

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 20 апреля, было зафиксировано девять нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Боевых потерь среди наших защитников нет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что неподалеку от Южного противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В пригороде Старогнатовки - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Золотого-4 и Водяного Донецкой области российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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По состоянию на утро 21 апреле зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. У Песков и Южного враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Первомайское - из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала 2021 года на передовой погибли 30 украинских солдат. Большинство - от снайперского огня. Однако воины ВСУ имеют приказ не реагировать на любые провокации, говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать.