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суббота, 13 марта 2021 18:51

Боевики сбросили с беспилотника 2 выстрела ВОГ-17 на украинские позиции

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Боевики сбросили с беспилотника 2 выстрела ВОГ-17 на украинские позиции
Сообщили последние новости с передовой. Фото: Facebook

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В этом же направлении российские наемники применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили над позициями украинских военнослужащих 2 выстрела ВОГ-17.

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Вблизи Песков враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На действия российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших военных нет.

12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня, один военный погиб и один травмирован.

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