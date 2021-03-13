Боевики сбросили с беспилотника 2 выстрела ВОГ-17 на украинские позиции

Сообщили последние новости с передовой. Фото: Facebook

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В этом же направлении российские наемники применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили над позициями украинских военнослужащих 2 выстрела ВОГ-17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прошел Донбасс и погиб в ДТП - в Донецкой области разбился полицейский

Вблизи Песков враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На действия российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших военных нет.

12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня, один военный погиб и один травмирован.