Боевики ранили воина ВСУ. Наши в ответ прицельно ударили из гранатометов

Обстановка в районе проведения ООС контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли у Водяного, Авдеевки, Верхнеторецкого и Широкино с артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрела снайпера один украинский воин получил ранение. На обстрелы противника наши воины открывали прицельный огонь из гранатометов в ответ, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путинские наемники активизировались на Донбассе. Резко увеличилось количество обстрелов

"Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Против наших воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. По Водяносу оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. К вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего - еще и с автоматических станковых гранатометов. В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вел и снайперский огонь. В результате обстрела снайпера один наш военнослужащий получил огнестрельное ранение", - рассказали в штабе.

Раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Воин Вооруженных сил Украины, тело которого 17 декабря передали террористы, умер не от алкогольной или наркотической интоксикации. Основная причина смерти украинца - насильственная, это асфиксия. По всему телу также обнаружили множество ссадин, в том числе на лице.