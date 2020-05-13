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среда, 13 мая 2020 19:54

Боевики ранили украинского военного

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Боевики ранили украинского военного
Боевики 5 раз нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ пять раз обстреляли украинские позиции.

Боевики применили запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Гнутово с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского враг дважды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие ", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Кабмин Украины предоставил воинам-добровольцам право на реабилитацию и прохождения санаторно-курортного лечения за счет государства.

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