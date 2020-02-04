Боевики ранили украинского военного

Российские боевики на Донбассе не прекращают обстрелы с запрещенного Минскими договоренностями оружия. Фото - Укринформ

3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один украинский защитник был ранен, еще один получил боевое травмирование, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Под обстрел попали позиции украинских военных вблизи 7 населенных пунктов. Горячее было под Павлополем, Орехово и Новотошковским, их накрыли минами.

С началом этих суток а российские оккупационные войска огонь не открывали. Потерь нет.

В зоне ООС погибла старший медик 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 33-летняя Клавдия Сытник. Она получила осколочные ранения во время обстрела боевиками украинских позиций у Новотошковского Попаснянского района Луганской области.