Боевики ранили еще одного украинского военного

На Донбассе ранен еще один военнослужащий. Фото: Reuters

На Донбассе сепаратисты вновь нарушили режим прекращения огня - еще один украинский военный был ранен.

Сепаратисты обстреляли украинские позиции у населенного пункта Пищевик с автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook в среду, 22 июля.

"В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в повиломленни.

Так, с начала суток, 22 июля, в результате обстрела боевиков получили ранения трое военнослужащих.

"Наши воины применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткая и неотвратимая ответ. Потери оккупантов уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Украинские патриоты запустили государственный флаг над территорией оккупированного Донбасса. Как стало известно позже, враг бил по флагу со всего стрелкового. Минут 20 была стрельба.