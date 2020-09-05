Боевики продолжают провоцировать обстрелами украинских защитников

4 сентября вооруженные формирования России стреляли из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Авдеевка.
"За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей - из стрелкового оружия. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщают в штабе операции объединенных сил.
5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации еще не фиксировали.
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Ситуация называют контролируемой.
В прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более 10 га территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.
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