Боевики продолжают палить из гранатометов и пулеметов

Российские боевики на Донбассе продолжают обстреливать ряд позиций украинских военных, в результате один воин получил ранения.

Об этом сообщают в штабе операции объединенных сил.

Противник 36 раз открывал огонь.

В основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по защитниках Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тяжелое вооружение не применялось: рассказали о ситуации на Донбассе

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.