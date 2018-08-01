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среда, 01 августа 2018 07:49

Боевики продолжают палить из гранатометов и пулеметов

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Боевики продолжают палить из гранатометов и пулеметов
На Донбассе не прекращается огонь. Фото: Reuters

Российские боевики на Донбассе продолжают обстреливать ряд позиций украинских военных, в результате один воин получил ранения.

Об этом сообщают в штабе операции объединенных сил.

Противник 36 раз открывал огонь.

В основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по защитниках Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.

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Дата
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