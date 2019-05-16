Боевики продолжают обстрелы - погиб военный

На Донбассе погиб военный, еще один получил ранение. Фото: UATV

В течение суток один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

С начала суток оккупанты 6 раз обстреливали позиции ВСУ, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибров 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" террористы из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

15 мая вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 9 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.