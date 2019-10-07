Боевики продолжают обстреливать район разведения сил

Боевики 14 раз обстреляли украинских военных. Фото: ГлавкомБоевики 14 раз обстреляли украинских военных. Фото: Главком

На Донбассе в течении дня боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из запрещенного Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также боевики дважды умышленно обстреляли участок разведения сил в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 10 обстрелов", - говорится в сообщении.

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В течении суток потерь среди украинских военных не было.

Разведение сил на Донбассе может начаться только после 7 дней тишины. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.