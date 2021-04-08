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четверг, 08 апреля 2021 23:29

Боевики продолжают обстреливать Донбасс. Погиб украинский военнослужащий

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Боевики продолжают обстреливать Донбасс. Погиб украинский военнослужащий
На Донбассе снова обстрелы. Фото: Украинская правда

На Донбассе с начала суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью, сообщил штаб ООС.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В районе Водяного противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Вблизи Широкиного враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельске - станковые противотанковые гранатометы.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

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Россия заявила, что встанет на защиту жителей оккупированных территорий Донбасса, если возобновятся масштабные боевые действия - когда Украина начнет наступление на Л/ДНР, то это станет ее "началом конца".

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