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четверг, 01 августа 2019 19:58

Боевики продолжают нарушать перемирие

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Боевики продолжают нарушать перемирие
На Донбассе за сутки зафиксировали 4 обстрела со стороны боевиков. Фото: Censor

На Донбассе от начала суток боевики четыре раза нарушили перемирие, есть раненый.

Украинских военных обстреливали из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы фиксировались у населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Попасная и Крымское. Один украинский военный получил ранения.

Как отмечается, невзирая на провокации боевиков подразделения ООС "придерживаются устойчивого режима прекращения огня".

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не считает одиночные обстрелы на Донбассе срывом Минских договоренностей. Он добавил, что все политические спекуляции на эту тему мешают освобождать захваченные территории.

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Дата
01
августа

Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки

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