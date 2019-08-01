Боевики продолжают нарушать перемирие

На Донбассе за сутки зафиксировали 4 обстрела со стороны боевиков. Фото: Censor

На Донбассе от начала суток боевики четыре раза нарушили перемирие, есть раненый.

Украинских военных обстреливали из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы фиксировались у населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Попасная и Крымское. Один украинский военный получил ранения.

Как отмечается, невзирая на провокации боевиков подразделения ООС "придерживаются устойчивого режима прекращения огня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб: О соблюдении перемирия уже речь не идет

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не считает одиночные обстрелы на Донбассе срывом Минских договоренностей. Он добавил, что все политические спекуляции на эту тему мешают освобождать захваченные территории.